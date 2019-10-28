Tekirova Mahallesi'nde, dün saat 14.30 sıralarında, denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı.

Hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçıp kendilerini korumaya çalıştı. Karaya ulaşmadan kaybolan hortumu görüntüleyenlerden biri, "İlk kez böyle bir şey görüyorum" dedi.