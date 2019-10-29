Mahallede gece yarısı kimyasal köpük paniği! Bir anda caddeyi sardı

Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan 'sondaj köpüğü' taştı.
Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan 'sondaj köpüğü' taştı.
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