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  • 29.10.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:31

Mahallede gece yarısı kimyasal köpük paniği! Bir anda caddeyi sardı

’da, sondaj çalışması sırasında kullanılan malzeme köpürünce mahallede kimyasal paniği yaşandı. Defne ilçesinde yaşanan ve mahalleliyi tedirgin eden köpüğün zararsız olduğu anlaşıldı.

Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan 'sondaj köpüğü' taştı.

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