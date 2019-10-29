ABD'de kurduğu Samumed firmasıyla şu anda 9 hastalığın ilacını bulan Osman Kibar, tıp dünyasında çığır açtı. Süründüren hastalık olarak bilinen artrite karşı da iki önemli ilaç yaptı.
Kibar, bu buluşunu şöyle anlattı: İki kemiğin arasında bulunan kıkırdak, zamanla aşınıyor. Kemik kemiğe sürtündükçe dayanılmaz ağrılar meydana geliyor. Bu hasar dizlerde ise kişi yürüyemiyor. Kemiklerin yapısı bozuluyor. Özellikle ellerde çıkıntılar oluşuyor. Bizim ürettiğimiz ilaçla kıkırdak dokularını, vücudun yeniden üretmesini sağlıyoruz. Bu tedaviyi elde, kollarda, sırtta ve dizlerde denedik... SM04690 formüllü ilacımızı, molekülü enjekte ettiğimizde eklem sağlığı geri geliyor... Farelerde ve sıçanlarda başarılı olduk. İnsanlarda da yüzde 100 işe yarayacak... Kibar ayrıca tendon rahatsızlıklarının da dayanılmaz acılar verdiğini belirterek, "Kemiği kasa bağlayan tendonların sağlıklısı, ince ve uzun birbirine paralel olarak görülür... Tendonda bir zarar oluşmuşsa, paralellik yok olur. Bunun losyonunu çıkardık. Günde bir kez sürüldüğünde tendon normale dönüyor" diyor... Kibar, kıkırdak, tendon, kemik ve kasların hepsinde farklı farklı hastalıklar olduğunu belirtti. "Hap, losyon ve enjekte ilaçla bu bölümlerdeki tüm hastalıkları geri çevirebiliyoruz" dedi.
OSTEOARTRİT NEDİR?
Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit, halk arasında kireçlenme olarak bilinir. 50 yaş üzerindeki kişilerde ve özelikle kadınlarda sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve omurgadır. Osteoartritte eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve çıkıntılar, eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur.
Uzun yıllar Samumed'de çalışan bilim adamı Venkat Bollu, özellikle eklem ağrılarını yok eden ve yeni kıkırdağın oluşmasını sağlayan ilacın üretim sorumlusu olarak görev yapıyor.
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-5
YARIN: ZAMANI DURDURAN GENÇLİK TEDAVİSİ
Kibar, bu buluşunu şöyle anlattı: İki kemiğin arasında bulunan kıkırdak, zamanla aşınıyor. Kemik kemiğe sürtündükçe dayanılmaz ağrılar meydana geliyor. Bu hasar dizlerde ise kişi yürüyemiyor. Kemiklerin yapısı bozuluyor. Özellikle ellerde çıkıntılar oluşuyor. Bizim ürettiğimiz ilaçla kıkırdak dokularını, vücudun yeniden üretmesini sağlıyoruz. Bu tedaviyi elde, kollarda, sırtta ve dizlerde denedik... SM04690 formüllü ilacımızı, molekülü enjekte ettiğimizde eklem sağlığı geri geliyor... Farelerde ve sıçanlarda başarılı olduk. İnsanlarda da yüzde 100 işe yarayacak... Kibar ayrıca tendon rahatsızlıklarının da dayanılmaz acılar verdiğini belirterek, "Kemiği kasa bağlayan tendonların sağlıklısı, ince ve uzun birbirine paralel olarak görülür... Tendonda bir zarar oluşmuşsa, paralellik yok olur. Bunun losyonunu çıkardık. Günde bir kez sürüldüğünde tendon normale dönüyor" diyor... Kibar, kıkırdak, tendon, kemik ve kasların hepsinde farklı farklı hastalıklar olduğunu belirtti. "Hap, losyon ve enjekte ilaçla bu bölümlerdeki tüm hastalıkları geri çevirebiliyoruz" dedi.
OSTEOARTRİT NEDİR?
Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit, halk arasında kireçlenme olarak bilinir. 50 yaş üzerindeki kişilerde ve özelikle kadınlarda sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve omurgadır. Osteoartritte eklem kıkırdak yapısında bozulma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve çıkıntılar, eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur.
Uzun yıllar Samumed'de çalışan bilim adamı Venkat Bollu, özellikle eklem ağrılarını yok eden ve yeni kıkırdağın oluşmasını sağlayan ilacın üretim sorumlusu olarak görev yapıyor.
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-5
YARIN: ZAMANI DURDURAN GENÇLİK TEDAVİSİ
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