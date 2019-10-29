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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta iyileşti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Astrid isimli , 4 yıl önce kabuğuna aldığı darbelerle ağır yaralandı. Kurtarma ve tarafından tedavi altına alındı. Bir gözü kör olan Astrid'in baş bölgesindeki açıklık kemik yapıştırıcı maddelerle onarıldı. Tedavisi 4 yıl süren kaplumbağa dün bırakıldı. Herkes duygu dolu anlar yaşadı.

İyileşti caretta
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Astrid isimli , 4 yıl önce kabuğuna aldığı darbelerle ağır yaralandı. Kurtarma ve tarafından tedavi altına alındı. Bir gözü kör olan Astrid'in baş bölgesindeki açıklık kemik yapıştırıcı maddelerle onarıldı. Tedavisi 4 yıl süren kaplumbağa dün bırakıldı. Herkes duygu dolu anlar yaşadı.



Carettanın tedavisini yapan ekip, çok duygulandıklarını söyledi.

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