Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta iyileşti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Astrid isimli caretta caretta, 4 yıl önce kabuğuna aldığı darbelerle ağır yaralandı. Yakın Doğu Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi altına alındı. Bir gözü kör olan Astrid'in baş bölgesindeki açıklık kemik yapıştırıcı maddelerle onarıldı. Tedavisi 4 yıl süren kaplumbağa dün doğal yaşamına bırakıldı. Herkes duygu dolu anlar yaşadı.
Carettanın tedavisini yapan ekip, çok duygulandıklarını söyledi.
Carettanın tedavisini yapan ekip, çok duygulandıklarını söyledi.
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