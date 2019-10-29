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  • 29.10.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:58

Diyanet: nda yapılacak ibadetler neler? Rebiülevvel ayı önemi nedir?

, Hicri Kameri takvimde Safer ayından sonra gelen aydır. Safer ayının bitmesinin ardından başlayan Rebiülevvel ayının önemi merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Rebiülevvel ayı, kılınacak namazlarla ve okunacak dualarla ihya edilecek. Peki, neler? Rebiülevvel ayı önemi nedir? İşte ve hadisleri...

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler neler? İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiülevvel ayı için 29 Ekim itibarıyla başladı. Rebiülevvel, Hicri takvimde yılın üçüncü ayına verilen addır. Arapça anlamı olarak "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmektedir. Yani Rebiülevvel ayının sözlük anlamı "evvelki bahar"dır. Peki, Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler neler? Rebiülevvel ayı önemi nedir? İşte Rebiülevvel ayı duaları ve hadisleri...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl 29 Ekim itibarıyla başladı. Rebiülevvel ayı 27 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Müslümanların önem verdiği günlerden olan, dualarla ve ibadetlerle ihya edilen Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor ve dualar ediyor.

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