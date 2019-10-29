Futbolcularını tokatlayan Halit Kurt'un cezası belli oldu! Kayseri İl Disiplin Kurulu, Meysuspor eski Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında kararını verdi. 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdman Yurduspor- Meysuspor maçının devre arasında soyunma odasında U19 takım oyuncularına karşı küfürler savuran ve oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Kurt'un cezasını belirledi. Kurul, 1035 gün hak mahrumiyeti ve toplam 8 maç ceza verdi.



Kayseri İl Disiplin Kurulu, Meysuspor eski Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında kararını verdi. 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdman Yurduspor- Meysuspor maçının devre arasında soyunma odasında U19 takım oyuncularına karşı küfürler savuran ve oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Kurt'un cezasını belirledi. Kurul, 1035 gün hak mahrumiyeti ve toplam 8 maç ceza verdi.

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