Bugünkü
Takvim

Futbolcularını tokatlayan Halit Kurt'un cezası belli oldu!

Kayseri İl Disiplin Kurulu, Meysuspor eski Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında kararını verdi. 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdman Yurduspor- Meysuspor maçının devre arasında soyunma odasında U19 takım oyuncularına karşı küfürler savuran ve oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Kurt'un cezasını belirledi. Kurul, 1035 gün hak mahrumiyeti ve toplam 8 maç ceza verdi.


Kayseri İl Disiplin Kurulu, Meysuspor eski Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında kararını verdi. 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdman Yurduspor- Meysuspor maçının devre arasında soyunma odasında U19 takım oyuncularına karşı küfürler savuran ve oyuncularını tek tek tokatlayan antrenör Kurt'un cezasını belirledi. Kurul, 1035 gün hak mahrumiyeti ve toplam 8 maç ceza verdi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFutbolcularını tokatlayan Halit Kurt'un cezası belli oldu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri