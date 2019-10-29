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Aradığınız köye ulaşılamıyor

'a bağlı sakinleri kapsama alanı dışında kaldı. 350 kişinin yaşadığı köyde yaşayanlar, hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonu kullanamadıklarını açıkladı.

Aradığınız köye ulaşılamıyor
Muğla Milas'a bağlı sakinleri kapsama alanı dışında kaldı. 350 kişinin yaşadığı köyde yaşayanlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonu kullanamadıklarını açıkladı. Vatandaşlar, çatılara ve yüksek yerlere çıkarak telefon görüşmesi yaptıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Sabri Demirtaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yıllardır telefonlarımız çekmiyor. Birisini aramak için telefonun çektiği yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Dışarıdan birisine yaşadıklarımızı anlatsam asla bana inanmaz. Baz istasyonu kurulması için firmalarına dilekçe verdik ancak çözüm bulamadık."

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