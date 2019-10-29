Aradığınız köye ulaşılamıyor

Muğla Milas'a bağlı Akkovanlık Mahallesi sakinleri kapsama alanı dışında kaldı. 350 kişinin yaşadığı köyde yaşayanlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonu kullanamadıklarını açıkladı. Vatandaşlar, çatılara ve yüksek yerlere çıkarak telefon görüşmesi yaptıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Sabri Demirtaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yıllardır telefonlarımız çekmiyor. Birisini aramak için telefonun çektiği yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Dışarıdan birisine yaşadıklarımızı anlatsam asla bana inanmaz. Baz istasyonu kurulması için GSM firmalarına dilekçe verdik ancak çözüm bulamadık."
- Yaşam
- 29.10.2019
- Gazete
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