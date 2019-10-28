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  • 28.10.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:52

uygulaması ne zaman başlayacak? 2019 kışlık lastik ne zaman takılır? İşte cezası

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ülke genelindeki milyonlarca sürücü "?" sorusuna yanıt arıyor. Bu nedenle arama motorlarında "Kış lastiği ne zaman takılacak?" sorusu araştırılıyor. Peki, 2019 kışlık lastik ne zaman takılır? İşte cevabı...

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kış aylarında soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı merak etmeye başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılacak? 2019 kışlık lastik ne zaman takılır? İşte kış lastiği takmamanın cezası...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

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