Kış aylarında soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı merak etmeye başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılacak? 2019 kışlık lastik ne zaman takılır? İşte kış lastiği takmamanın cezası...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.