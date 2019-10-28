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Şahika Ercümen Gilindire Mağarası'nda rekora dalacak

Şahika Ercümen, dalış rekorlarına bir yenisini ekleyecek. Ercümen, bugün, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalacak.

Rekora dalacak
Şahika Ercümen, dalış rekorlarına bir yenisini ekleyecek. Ercümen, bugün, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalacak. Paletsiz kategoride rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness'e girmeyi hedefliyor. Ercümen, "Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen; vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız" dedi.

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