Oğluma çok iyi bakın Kütahya'da polis memuru Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde kavga etti. Silahla hayatına son verdi. Ç.'nin cebinde "Oğluma çok iyi bakın" yazılı not bulundu.

Kütahya'da polis memuru Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde kavga etti. Silahla hayatına son verdi. Ç.'nin cebinde "Oğluma çok iyi bakın" yazılı not bulundu. TÜM MANŞETLER