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Oğluma çok iyi bakın

Kütahya'da polis memuru Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde kavga etti. Silahla hayatına son verdi. Ç.'nin cebinde "Oğluma çok iyi bakın" yazılı not bulundu.

Oğluma çok iyi bakın
Kütahya'da polis memuru Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde kavga etti. Silahla hayatına son verdi. Ç.'nin cebinde "Oğluma çok iyi bakın" yazılı not bulundu.

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