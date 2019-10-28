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Konya’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Konya Doğanhisar'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmadı. Dün yapılan operasyonda Y.E.Y, B.K.ve İ.Y, 25 metre derinlikteki çukurda yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Definecilere operasyon
Konya Doğanhisar'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmadı. Dün yapılan operasyonda Y.E.Y, B.K.ve İ.Y, 25 metre derinlikteki çukurda yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

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