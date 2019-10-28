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sonrası yaralı yerine aracıyla ilgilendi!

Motosikletli genç aniden frene basan araca çarptı. Havada taklalar attı. Vicdansız sürücü ise ambulans çağırmak yerine, otomobilinin haline dert yandı.



İstanbul'da dün viyadük üzerinden Barbaros Bulvarı'na bağlanmak isteyen kadın sürücü aniden frene bastı. Arkadan gelen motosikletli ise duran araca çarptı. Havada taklalar attı. Aracından inen kadın, yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmadı. "Ne yapalım oğlum" diye bağırdı. Genç adamı duyarlı vatandaşlar kurtardı...

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