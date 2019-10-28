İstanbul'da dün viyadük üzerinden Barbaros Bulvarı'na bağlanmak isteyen kadın sürücü aniden frene bastı. Arkadan gelen motosikletli ise duran araca çarptı. Havada taklalar attı. Aracından inen kadın, yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmadı. "Ne yapalım oğlum" diye bağırdı. Genç adamı duyarlı vatandaşlar kurtardı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.