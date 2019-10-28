Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günleri saat 21.15'te çekilişi yapılan On Numara'da heyecanlı bekleyiş son buldu. mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen çekilişlerin ardından sonuçlar duyuruldu. Geçen hafta yapılan çekilişte ikramiyeyi üç kişi kazanmıştı. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte 28 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

28 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI