İsviçret'nin Zürih kentinde yaşayan Fulya Özdemir (29), altı dil biliyordu, bankacılık yapıyordu ve iyi para kazanıyordu. 2015'te Antalya Kaş'a yerleşti, resim ve ağaç süsleme yapmaya başladı. Ancak 2016'da 22 suçtan sabıkalı Atilla Makta (37) tarafından boğarak öldürülüp, cesedi ormana atıldı. Tutuklanan Makta, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Özdemir Ailesi'nin acısını ikiye katladı. Baba Eyvaz Özdemir, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne giden dosyaya itiraz ettiklerini de yeniledi. İsviçre'den gelen baba Eyvaz Özdemir, kızının doğum günü ve ölüm günü olarak kayda geçen 26 Ekim'de Ankara'daki mezarını ziyaret etti. TAKVİM'e konuşan baba Özdemir, "Canım kızım 32'inci yaşın kutlu olsun. Sana 'nice mutlu yaşlar' diyemiyorum. Yokluğunu hiçbir şey dolduramaz. Adalet yerini bulacak sen de huzur içinde uyuyacaksın meleğim" dedi.
Kızının mezarını ziyaret eden acılı baba gözyaşlarını tutamamadı.
Atilla Makta
Erdoğan ÖZTÜRK
Kızının mezarını ziyaret eden acılı baba gözyaşlarını tutamamadı.
Atilla Makta
Erdoğan ÖZTÜRK
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