Bankalar bugün çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün bankaların açık olup olmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bankalarda para yatırma ya da para gönderme gibi işlemleri olan vatandaşlar, bankların 28 Ekim'de çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

BUGÜN BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Vatandaşlar bankaların çalışma saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatildir. Bu sebeple, bankalar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra bankalar 1,5 gün tatile gidecek.