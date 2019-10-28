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  • 28.10.2019 08:12
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 08:13

Bugün bankalar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Pazartesi günü bazı kurumlar öğlene kadar işlem yapacak. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, bankaların bugün saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? ? 28 Ekim Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık olacak? İşte konu ile ilgili meak edilenler...

Bugün bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün bankaların açık olup olmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bankalarda para yatırma ya da para gönderme gibi işlemleri olan vatandaşlar, bankların 28 Ekim'de çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

BUGÜN BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Vatandaşlar bankaların çalışma saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatildir. Bu sebeple, bankalar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra bankalar 1,5 gün tatile gidecek.

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