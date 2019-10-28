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  • 28.10.2019 08:38
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 08:38

Bugün PTT açık mı? 28 Ekim Pazartesi kargolar, eczane, noter, sağlık ocakları, devlet daireleri çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de hangi kurumların açık olacağı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de 28 Ekim Pazartesi günü kargolar, eczaneler, noter, PTT ve devlet dairelerinin çalışma durumu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü kargolar, eczaneler, sağlık ocakları, noter, PTT ve devlet daireleri açık mı?

Bugün PTT açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşku ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka veya kargo gibi işlem yapılan kurumlarda işleri olan vatandaşlar 28 Ekim'de bu yerlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü kargolar, eczaneler, sağlık ocakları, noter, PTT ve devlet daireleri açık mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

28 EKİM PAZARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi eczaneler yarım gün çalışacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

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