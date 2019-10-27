Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Ekim tarihli Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarısı...

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji bugün sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurdu.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği aktarıldı.