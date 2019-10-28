Öğretmenler Günü ne zaman? Yurt genelinde okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan ve öğretmenlerin öneminin vurgulandığı Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kaldı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, Öğretmenler Günü tarihçesi en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2019 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü bu sene hangi güne denk geliyor? İşte Öğretmenler Günü'nün tarihçesi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor.