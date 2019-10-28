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  • 28.10.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:14

'de acı olay! Polis memuru eşi ve kayınvalidesini öldürdü

'de henüz bilinmeyen bir nedenle polis olduğu öğrenilen S.Ç. isimli kişi, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü. Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

Mardin'de acı olay! Polis memuru dehşet saçtı

'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ç, Yeni Mahalle'deki evinde meslektaşı olan eşi Belma ile kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.

Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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