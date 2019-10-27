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  • 27.10.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 20:11

Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi PTT ve , kapalı mı?

Bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapıyor. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürürken yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi PTT ve , kapalı mı? İşte merak edilen bilgiler...

Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olmasıyla nedeniyle işlerini halletmek isteyen pek çok kişi Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Birçok kargo şirketi 28 Ekim tarihinde öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise resmi tatil nedeniyle kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

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