Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olmasıyla nedeniyle işlerini halletmek isteyen pek çok kişi Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Birçok kargo şirketi 28 Ekim tarihinde öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise resmi tatil nedeniyle kargo şirketleri hizmet vermeyecek.