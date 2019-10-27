Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı günü ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'ndan önce 28 Ekim Pazartesi günü hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yarın eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

YARIN HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olduğundan hastane ve eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Ancak Acil Servis 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürecek.