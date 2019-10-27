Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.10.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 16:32

28 Ekim Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yarın eczane ve hastaneler çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşları araştırıyor. Bu kapsamda hastane ve eczanelerin açık olmadığı da merak konusu. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürürken 28 Ekim Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler açık mı sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü yani yarın eczane ve hastaneler çalışıyor mu?

Yarın hastane ve eczaneler açık mı?

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı günü ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'ndan önce 28 Ekim Pazartesi günü hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yarın eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

YARIN HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olduğundan hastane ve eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Ancak Acil Servis 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri28 Ekim Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yarın eczane ve hastaneler çalışıyor mu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri