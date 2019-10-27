Yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi noter, borsa ve bankalar açık mı?

Yarın bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araştırmalar sürerken yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi noter, borsa ve bankalar açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

YARIN BANKA, NOTER VE BORSALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Pazartesi günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek. Noterler ise 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek.