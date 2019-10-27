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  • 27.10.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 20:49

Yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi noter, borsa ve bankalar açık mı?

28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak ediliyor. Bu kapsamda çeşitli yerlerde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar "Yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi noter, borsa ve bankalar açık mı? İşte merak edilen detaylar...

Yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu?

Yarın bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araştırmalar sürerken yarın banka, noter ve borsalar çalışıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi noter, borsa ve bankalar açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

YARIN BANKA, NOTER VE BORSALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Pazartesi günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek. Noterler ise 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek.

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