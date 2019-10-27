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  • 27.10.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 21:16

Sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı? 28 Ekim eczaneler ve sağlık ocakları çalışma saatleri

Şu sıralar 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olmasıyla nedeniyle hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu merakla araştırılıyor. Bu kapsamda eczane ve sağlık ocaklarının açık olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı? İşte 28 Ekim eczaneler ve sağlık ocakları çalışma saatleri...

Sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı?

28 Ekim Pazartesi günü sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı? İşte cevabı...

SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER YARIN AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olduğundan hastane ve eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Ancak Acil Servis 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürecek. Pazartesi günü sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle çalışma saatleri hakkındaki detayları bölgenizdeki il sağlık müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

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