Sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı? 28 Ekim eczaneler ve sağlık ocakları çalışma saatleri

28 Ekim Pazartesi günü sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı? İşte cevabı...

SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER YARIN AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olduğundan hastane ve eczaneler öğlene kadar hizmet verecek. Ancak Acil Servis 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürecek. Pazartesi günü sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle çalışma saatleri hakkındaki detayları bölgenizdeki il sağlık müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.