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Sude yumruk kurbanı

'da  A. (12) ile ağabeyi O.A. (21) evin mutfağında 'ekmeğe çikolata sürmek' konusunda tartışmaya başladı. O.A, kardeşine yumruk attı. A, yatağında baygın vaziyette bulundu. Talihsiz kız, hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan O.A'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Sude yumruk kurbanı
Afyonkarahisar'da Sude Naz A. (12) ile ağabeyi O.A. (21) evin mutfağında 'ekmeğe çikolata sürmek' konusunda tartışmaya başladı. O.A, kardeşine yumruk attı. A, yatağında baygın vaziyette bulundu. Talihsiz kız, hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan O.A'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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