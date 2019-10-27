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  • 27.10.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 22:27

'te hareketli dakikalar! Deniz polisi son anda yetişti

'nden 'e düşen kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda bir erkek köprünün yönünden denize düştü.

Adamın düştüğünü gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbarın ardından Deniz Polisi olay yerine giderek denizde arama yaptı. Kısa süre sonra, Sokullu Mehmet Paşa Camii önünde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını belirleyen ekipler kişiyi sudan çıkardı.

Denizden çıkarılan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, ambulansla Taksim Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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