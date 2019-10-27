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ne anlama gelir? Rüyaların gerçek hayatta karşılığı var mıdır? | Rüya tabirleri

, uzaklardan çok güzel bir haber alacağınıza işarettir. Rüyada radyodan müzik dinlemek ise sevgilinizle güzel vakit geçireceğinizi gösterir. Peki, rüyada müzik dinlemek, radyo satın almak, reçete görmek ne anlama gelir. Detaylar haberimizde...

Güzel haber var
Rüyada radyo görmek, haber almak anlamına gelir. Çalan bir radyo acele bir haberdir, haber alınacağını işaret eder... Kapatılmış bir radyo, belli bir zaman geçtikten sonra alınacak anlamındadır.

Müzik dinlemek: Radyodan müzik dinlemek, çok sevdiğiniz bir arkadaş veya sevgili ile geçireceğiniz mutlu günleri ve bazen de hiç sebepsiz duyacağınız üzüntüyü gösterir. Bir başka rivayete göre de, rüyada radyo görmek, duyulması istenilmeyen bir haberin yayılmasına ve olumsuz hislerin meydana gelmesine işaret ettiği belirtilir.

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