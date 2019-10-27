Rüyada radyo görmek, haber almak anlamına gelir. Çalan bir radyo acele bir haberdir, haber alınacağını işaret eder... Kapatılmış bir radyo, belli bir zaman geçtikten sonra alınacak anlamındadır.



Müzik dinlemek: Radyodan müzik dinlemek, çok sevdiğiniz bir arkadaş veya sevgili ile geçireceğiniz mutlu günleri ve bazen de hiç sebepsiz duyacağınız üzüntüyü gösterir. Bir başka rivayete göre de, rüyada radyo görmek, duyulması istenilmeyen bir haberin yayılmasına ve olumsuz hislerin meydana gelmesine işaret ettiği belirtilir.