Antalyalı Gonca Sadıklı, İbrahim E. ile yaşamaya başladı. Hamile kaldı. Bebeğin kız olduğu anlaşılınca arkadaşı çileden çıktı. Genç kadına 3 gün dayak attı. Bebeğini düşüren Gonca, koma halinde hastaneye kaldırıldı. Kafasına tam 28 dikiş atıldı.
Kız bebeği duyunca çıldırdı. Sevgilisine günlerce işkence edip düşük yaptırdı.
Kız bebeği duyunca çıldırdı. Sevgilisine günlerce işkence edip düşük yaptırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.