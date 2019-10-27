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Bebeğin cinsiyeti diye günlerce işkence edip, düşük yaptırdı!

, İbrahim E. ile yaşamaya başladı. Hamile kaldı. Bebeğin olduğu anlaşılınca arkadaşı çileden çıktı. Genç kadına 3 gün dayak attı. Bebeğini düşüren Gonca, koma halinde hastaneye kaldırıldı. Kafasına tam 28 dikiş atıldı.

Bebeğe 'kız'dı kafasını kırdı
, İbrahim E. ile yaşamaya başladı. Hamile kaldı. Bebeğin olduğu anlaşılınca arkadaşı çileden çıktı. Genç kadına 3 gün dayak attı. Bebeğini düşüren Gonca, koma halinde hastaneye kaldırıldı. Kafasına tam 28 dikiş atıldı.



Kız bebeği duyunca çıldırdı. Sevgilisine günlerce işkence edip düşük yaptırdı.



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