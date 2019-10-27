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Pompalı vahşet!

ile pompalı tüfekle katledildi. Sır olayda altı kişi kelepçelendi. Polis, sır olayla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Pompalı vahşet!
Adıyaman'da dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide silahlar patladı. Sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde yerde yatan iki kadınla karşılaştı. Cansu Güven'in (21) öldüğü saptandı.

Hastaneye kaldırılan (23) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, sır olayla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Songül Önemli

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