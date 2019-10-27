Pompalı vahşet!

Adıyaman'da dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide silahlar patladı. Sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde yerde yatan iki kadınla karşılaştı. Cansu Güven'in (21) öldüğü saptandı.
Hastaneye kaldırılan Songül Önemli (23) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, sır olayla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Cansu Güven
Songül Önemli
Hastaneye kaldırılan Songül Önemli (23) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, sır olayla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Cansu Güven
Songül Önemli
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