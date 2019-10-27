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'deki dolar milyarderi göçmenler incelendi! İlk 11’de 2 Türk var...

En prestijli sitelerden , 'deki dolar milyarderi göçmenleri inceledi. Bunlar arasında iki Türk dikkati çekti. Chobani'nin sahibi ve yapan listeye girdi.




En prestijli sitelerden Business Insider, ABD'deki dolar milyarderi göçmenleri inceledi. 11 kişilik Rüya Takımı belirledi. Bunlar arasında iki Türk dikkati çekti. Chobani'nin sahibi Ulukaya ve uzay aracı yapan Özmen listeye girdi.

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