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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Peki, "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu ve 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümden soru ve cevaplar...

27.10.2019 04:56 - Son Güncelleme: 27.10.2019 05:12
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER / YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

Peki, "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun cevabı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu ve 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümden soru ve cevaplar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
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