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  • 27.10.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 16:15

28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? , tatil mi?

29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'ndan önce 28 Ekim Pazartesi günü hangi kurum ve kuruluşların açık olduğu merak konusu oldu. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi bankalar çalışıyor mu? , tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşların gündeminde 28 Ekim Pazartesi günü açık olan kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Bu kapsamda dışarıda işi olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü yani yarın bankalar açık mı, tatil mi?

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Pazartesi günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek.

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