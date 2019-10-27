29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşların gündeminde 28 Ekim Pazartesi günü açık olan kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Bu kapsamda dışarıda işi olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 28 Ekim Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü yani yarın bankalar açık mı, tatil mi?

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Pazartesi günü kamu bankaları ile özel bankalar yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da öğlene kadar hizmet verecek.