Kazbank’ta SPK devrede! Banka hesaplarına tedbir gelecek ‘Kaz çiftliği kuracağım’ diyerek 245 kişiden 20’şer bin lira toplayan Ahmet Çelik’in hesaplarına tedbir istendi. Mahkeme talebi reddetti. SPK ise itiraz etti...

Kırşehir'de "Kaz çiftliği kuracağım" diyerek 245 kişiden 20'şer bin lira toplayan Ahmet Nurettin Çelik hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) 'usulsüz halka arz'dan, hesaplarına tedbir konulması için dava açıldı. Kırşehir 2'nci Asliye Mahkemesi, SPK'nın talebinin, uyuşmazlık konusu olmadığına hükmederek, ret kararı verdi. SPK ise yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için karara itiraz ederek, İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf dilekçesinde söz konusu şirketin 6 Şubat tarihinde 80 bin lira olan sermayesinin, 2 Mayıs 2019'da önce 1 milyon 720 bin liraya, ardından 24 Temmuz 2019 tarihinde 5 milyon 580 bin liraya yükseldiğine dikkat çekildi.



Bu süreçte 86 kişiye pay satışının yapıldığının belirlendiği belirtildi. Mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, kararın bozulup ilgili şirket ve kişilerin tüm banka hesaplarına haciz ve tedbir konulması talep edildi. İddialara göre; Çelik, 600 bin lira olarak gösterilen ancak imara dahi açık olmayan bir tarla satın aldı. Ancak araziye tek bir çivi çakılmadı. Topladığı paralarla Çin'e giden Çelik, Çin Seddi'ni gezdi, egzotik eğlencelere katıldı.





Ahmet Nurettin Çelik için yapılan başvuruda İstinaf Mahkemesi'nin kararı bekleniyor. Halit Kurt önündeki futbolcuya tokat atıyor.