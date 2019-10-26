Bugünkü
Takvim

'da baba ve elektrik mühendisi oğlunun yönettiği kalpazanlar çetesi çökertildi

’da baba ve elektrik mühendisi oğlunun kurup yönettiği kalpazanlar çetesi çökertildi. İkilinin her bin liralık karşılığında 300 TL kazandığı belirlendi...

Kalpazanlık 'mühendis'i!
Mali Suçlar Büro Amirliği bir süre önce İstanbul'dan Adana'ya transferi yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) yönettiği çete, beş ay boyunca takip edildi. Ahmet K.'nin, 'daki aracılığıyla hep aynı seri numaralarına sahip 50, 100 ve 200 lira ile 100 dolarlık sahte banknotlar bastırdığı, sonra da paraları 'ya götürdüğü tespit edildi. 18 kişilik çete dün çökertildi. Yapılan aramalarda 110 bin TL sahte para ele geçirilirken, 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Paraların pazar, tekel büfeleri ve petrol istasyonlarındaki marketlerde kullanıldığı öğrenildi.




Murat KARAMAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da baba ve elektrik mühendisi oğlunun yönettiği kalpazanlar çetesi çökertildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri