Mali Suçlar Büro Amirliği bir süre önce İstanbul'dan Adana'ya sahte para transferi yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) yönettiği çete, beş ay boyunca takip edildi. Ahmet K.'nin, İstanbul'daki aracılığıyla hep aynı seri numaralarına sahip 50, 100 ve 200 lira ile 100 dolarlık sahte banknotlar bastırdığı, sonra da paraları Adana'ya götürdüğü tespit edildi. 18 kişilik çete dün çökertildi. Yapılan aramalarda 110 bin TL sahte para ele geçirilirken, 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Paraların pazar, tekel büfeleri ve petrol istasyonlarındaki marketlerde kullanıldığı öğrenildi.
Murat KARAMAN
Paraların pazar, tekel büfeleri ve petrol istasyonlarındaki marketlerde kullanıldığı öğrenildi.
Murat KARAMAN
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