Siirt ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı. Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.