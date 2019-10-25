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  • 25.10.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 17:45

? hangi tarihte? ne zaman?

Müslüman alemi için aylardan birisi olan şu dönemlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında sorusu yer alıyor. Aynı zamanda Safer ayından sonra gelecek olan hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, hangi tarihte? ayı ne zaman başlayacak?

Safer ayı ne zaman bitecek? Rebiülevvel ayı ne zaman?

Muharrem ayının bitimiyle birlikte Safer ayı, 30 Eylül tarihinde başladı. Hicri takvime göre, Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlanacak. Bu nedenle Safer ayı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Safer ayının son günü hangi tarihte? Rebiülevvel ayı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlayan Safer ayı, 28 Ekim tarihinde sona erecek.

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