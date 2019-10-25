Muharrem ayının bitimiyle birlikte Safer ayı, 30 Eylül tarihinde başladı. Hicri takvime göre, Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlanacak. Bu nedenle Safer ayı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Safer ayının son günü hangi tarihte? Rebiülevvel ayı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlayan Safer ayı, 28 Ekim tarihinde sona erecek.