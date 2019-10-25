28 Ekim Pazartesi devlet daireleri açık olacak mı? 28 Ekim günü vergi daireleri kapalı mı, açık mı?

Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen sorulardan birisi de 28 Ekim Pazartesi devlet daireleri açık olacak mı sorusu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi devlet daireleri açık olacak mı? 28 Ekim vergi daireleri açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

28 EKİM VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Vergi daireleri 28 Ekim tarihinde yarım gün yerine tam gün çalışacak.