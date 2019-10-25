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  • 25.10.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:14

'den İstanbul dahil 9 ile son dakika yağış uyarısı! 26 Ekim Cumartesi hava nasıl olacak?

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu 9 ilde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtildi. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

İstanbul dahil 9 ile son dakika yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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