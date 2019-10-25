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  • 25.10.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 13:47

Son dakika: 'da büyük operasyon

Son dakika haberine göre 'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.

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