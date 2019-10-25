Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.
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