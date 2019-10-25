Babası felç geçirince okulu bıraktı ama iki kız kardeşini okuttu

Elazığ'da 72 yaşındaki Micazi Özağaç iki yıl önce felç kaldı. Oğlu Gürkan ise üniversite hayalini rafa kaldırdı. Genç adam, ömrünü babasına bakmaya adadı. Aynı zamanda tarlada çalıştı. Bir taraftan da 30 bin lira kredi çekerek büyükbaş hayvancılık yapmaya başladı. İki kız kardeşini de üniversitede okutan genç adam, ileride Ziraat Mühendisi olmak istediğini açıkladı.
- Yaşam
- 25.10.2019
- Gazete
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