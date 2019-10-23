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  • 24.10.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 01:46

'da : 3 yaralı

'da çıkan da yaralanan biri 3 kişi tedavi altına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan uzman çavuş S.D ile B.D ve E.A, sağlık ekipleri tarafından 'ne kaldırıldı.

Erzincan'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, memleketi 'a izinli gelen S.D (25), ailesi ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi 403 sokakta bulunan eve gitmek istediği sırada, sokaktan geçen ve alkollü oldukları öne sürülen B.D (33) ve E.A (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan uzman çavuş S.D ile B.D ve E.A, sağlık ekipleri tarafından 'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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