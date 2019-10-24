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  • 24.10.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:23

Son dakika: İstanbul Taksim'de şüpheli

Taksim'de bir kafenin merdivenlerinde hareketsiz şekilde oturan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Taksim'de şüpheli ölüm

Taksim'de bir kişi, kafe merdivenlerinde ölü bulundu.

'ndeki bir kafenin merdivenlerinde hareketsiz şekilde oturan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve sokakta yaşadığı belirtilen kişinin cenazesi, nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna kaldırıldı.

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