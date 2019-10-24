Taksim'de bir kişi, kafe merdivenlerinde ölü bulundu.
İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin merdivenlerinde hareketsiz şekilde oturan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve sokakta yaşadığı belirtilen kişinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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