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e yakalanan TV spikeri dua istedi...

e yakalanan ve 2. kez tedavisine başlanan TV spikeri , tüm sevenlerinden dua istedi: Beni sevenlerden ricam, sormadanyormadan sadece iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın.

Dilay’ın duası

FB TV'nin başarılı spikerlerinden , bir süredir yakalandığı kan i hastalığı ile mücadele veriyor. 31 yaşındaki yaptığı bir paylaşımla asıl tedavinin şimdi başladığını söyledi. Ön tedavinin bittiğini asıl tedavinin şimdi başladığını belirten Dilay Kemer, "korkunun yerini umut kapladı" dedi. Kemer, sevenlerinden dua da istedi. Sosyal medyada da binlerce kişi Dilay Kemer'e destek verdi.

Ön tedavim bitti. Şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut kaplıyor. Güzel enerjiye ihtiyacım var. Beni sevenlerden ricam, sormadanyormadan sadece iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın.

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