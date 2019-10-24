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Gerçek dost

Bayram, insanlığa vefa dersi verdi. 'ta yaşayan Murat Kahveci (59), önceki gün kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeği Bayram ise hastanenin bahçesinden bir adım öteye gitmedi.

Gerçek dost
Bayram, insanlığa vefa dersi verdi. 'ta yaşayan Murat Kahveci (59), önceki gün kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Köpeği Bayram ise hastanenin bahçesinden bir adım öteye gitmedi. Bu hali, herkesi etkiledi. Taksici Engin Çiftçi, "Bayram'a sahibinin eksikliğini hissettirmeyeceğiz" dedi.

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