Babayla yaşamak isteyen çocuktan hakime duygulandıran mektup

İstanbul'da Murat B., eşi K.Y'den boşandı. 11 yaşındaki I.B annesinde kaldı. Küçük kız hakime duygu dolu mektup yazdı:
Babam bana asla yalan söylemez. Saçlarımı her seferinde farklı örer. Yemekler yapar. Onunla yaşamak istiyorum.
YAZ KIZIM
İstanbul'da yaşanan velayet mücadelesi, yürekleri sızlattı. Murat B. (45), kızı I.B. (11)'nin velayetini almak için dava açtı. Pedagog, çocuğun dört ay babasının yanında kalması için raporu yazdı. Ancak mahkeme bu talebi reddederek bir skandala imza attı. Babasıyla yaşamak isteyen küçük kız ise kararı veren hakime şu mektubu yazdı: "Babam saçlarımı her seferinde farklı örer. Çeşit çeşit yemekler yapar. Babam sayesinde iyi bir kayakçı ve yüzücüyüm. O benim 'bodyguard'ım... Çaresiz kalan baba, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.
Babam bana asla yalan söylemez. Saçlarımı her seferinde farklı örer. Yemekler yapar. Onunla yaşamak istiyorum.
YAZ KIZIM
İstanbul'da yaşanan velayet mücadelesi, yürekleri sızlattı. Murat B. (45), kızı I.B. (11)'nin velayetini almak için dava açtı. Pedagog, çocuğun dört ay babasının yanında kalması için raporu yazdı. Ancak mahkeme bu talebi reddederek bir skandala imza attı. Babasıyla yaşamak isteyen küçük kız ise kararı veren hakime şu mektubu yazdı: "Babam saçlarımı her seferinde farklı örer. Çeşit çeşit yemekler yapar. Babam sayesinde iyi bir kayakçı ve yüzücüyüm. O benim 'bodyguard'ım... Çaresiz kalan baba, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.
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