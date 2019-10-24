Babayla yaşamak isteyen çocuktan hakime duygulandıran mektup İstanbul'da Murat B., eşi K.Y'den boşandı. Murat B.’nin kızının velayeti için açtığı dava reddedildi. Babasıyla kalmak isteyen I.B. ise hakime şöyle seslendi: O benim ‘bodyguard’ım...

İstanbul'da Murat B., eşi K.Y'den boşandı. 11 yaşındaki I.B annesinde kaldı. Küçük kız hakime duygu dolu mektup yazdı:

Babam bana asla yalan söylemez. Saçlarımı her seferinde farklı örer. Yemekler yapar. Onunla yaşamak istiyorum.



YAZ KIZIM

İstanbul'da yaşanan velayet mücadelesi, yürekleri sızlattı. Murat B. (45), kızı I.B. (11)'nin velayetini almak için dava açtı. Pedagog, çocuğun dört ay babasının yanında kalması için raporu yazdı. Ancak mahkeme bu talebi reddederek bir skandala imza attı. Babasıyla yaşamak isteyen küçük kız ise kararı veren hakime şu mektubu yazdı: "Babam saçlarımı her seferinde farklı örer. Çeşit çeşit yemekler yapar. Babam sayesinde iyi bir kayakçı ve yüzücüyüm. O benim 'bodyguard'ım... Çaresiz kalan baba, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.