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  • 24.10.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 13:02

Diyanet : Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?

yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden yapılan paylaşımda, 2020 yılına dair dini günlerin takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar, üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi...

2020 dini günler takvimi yayımlandı

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bu aylarda Müslümanlar ibadetlerini yapacak. Yeni yıla girmemize kısa süre kala vatandaşlar gelecek yılki dini günler takvimini merak etmeye başladılar. Üç aylar, dua ve tövbelerin kabul edilme ümidini artıran özel günlerden oluşur. Peki, 2020 üç aylar ne zaman başlıyor? Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? İşte 2020 dini günler takvimi...

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2020 Ramazan ve Kurban Bayramı takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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