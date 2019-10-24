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  • 24.10.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:54

'nın girişinde panik anları: Alev alev yandı

Sabah saat 10.30 sıralarında 'nın giriş kısmında bir minibüs alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, yokuş aşağı kaymaya başladı. Yanan araç trafik polisinin aracına çarparak dururken, büyük bir facia da ucuz atlatıldı.

girişinde yanan VIP minibüs kayarak çarptığı polis aracının da yanmasına neden oldu. Olay saat 10.30 sıralarında Havalimanı girişinde, giden yolcu terminaline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalimanına yolcu getiren Beser Kuzu'nun kullandığı, 59 TR 600 plakalı VIP minibüs yanmaya başladı.

Aracın ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı anında yolun ortasında durdurarak yolcusu ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Bu sırada ı gören havalimanı girişindeki polis ekipleri, yanan aracın olduğu yere ekibe ait araç ile gelerek, yolu anında trafiğe kapattı.

POLİS ARACI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Kısa bir sürede alevlerin sardığı VIP araç, bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Yanan araç, trafik polisi aracına çarparak durdu. Çarpmanın ardından trafik polisin aracı da ön tarafından yanmaya başladı. Yanan araçlara kısa sürede İstanbul Havalimanı İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından İstanbul Havalimanı girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre gidiş yolcu terminali araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yolcular geliş terminaline yönlendirildi. Araçlar çekiciler ile yoldan kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yolu yıkamasının ardından da kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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