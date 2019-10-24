Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, belki de hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldı.

ÖĞRENCİNİN DURUMUNU OKUL İDARESİNE İLETTİ

Öğretmen Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine iletti. Okul idaresi ise öğretmenin şikayetinin üstüne harekete geçti ve bu durumu öğrencinin velisine iletti.