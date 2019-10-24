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  • 24.10.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 16:47

'daki okulda dayak skandalı! Veliler çocukların gözü önünde öğretmeni dövdü

'ın Kayapınar ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan , davranışlarını beğenmediği öğrenciyi okul idaresine bildirdi. Velisi çağrılan öğrencinin yakınları, öğretmeni tekme tokat dövdü.

Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, belki de hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldı.

ÖĞRENCİNİN DURUMUNU OKUL İDARESİNE İLETTİ
Öğretmen Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine iletti. Okul idaresi ise öğretmenin şikayetinin üstüne harekete geçti ve bu durumu öğrencinin velisine iletti.

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