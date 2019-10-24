Şans Topu 917 bin lira devretti 5+1 bilen çıkmayınca 917.947 lira haftaya devretti. 5 bilenler 3.702, 4+1 bilenler 417, 4 bilenler 43, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak.

5+1 bilen çıkmayınca 917.947 lira haftaya devretti. 5 bilenler 3.702, 4+1 bilenler 417, 4 bilenler 43, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak.



SAYISAL LOTO 1.2 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 282 bin 530 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 5 bin 576 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.