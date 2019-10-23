Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.10.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 20:18

işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

'de lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 14 işçisi yaralandı. Sağlık ekiplerince, Eğitim ve 'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 MA 3159 plakalı işçilerini taşıyan minibüs, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında arka sağ lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

, sürücü ile araçtaki uyruklu 13 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Eğitim ve 'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri