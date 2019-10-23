Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.
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