Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.10.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 20:27

Kasım ayında 'a kar yağacak mı? Meteoroloji o iddialara yanıt verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor" iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKasım ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji o iddialara yanıt verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri